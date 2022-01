Le deuxième système de la saison, baptisé Batsirai, s'est rapidement renforcé pour atteindre le stade de cycline ce dimanche 30 janvier 2022. Celui-ci se trouve à 1.355 km de nos côtes, aucune alerte n'est en cours pour La Réunion. Et elle pourrait atteindre le stade de cyclone intense le jeudi 3 février 2022. (Photo : Mtotec)

Les vents sur mer de Batsirai atteignent 150 km/h et ses rafales sur mer 205 km/h. Le système se trouve à l'est du bassin des Mascareignes, à 1.355 km de La Réunion et 2.520 de Mayotte. Il se déplace vers l'ouest à une vitesse de 17 km/h.



"Batsirai s'est renforcé au cours de ces dernières heures au stade de Cyclone Tropical, à l'Est des Mascareignes (un peu plus de 500 km de Rodrigues et 1300 km de La Réunion). Ce système ne présente pas de menace immédiate pour les îles habitées" indique Météo France.

La position et l'intensité du cyclone : centre positionné le 31/01 à 04h locales, par 16.6 Sud / 64.5 Est.

"En cours de semaine prochaine, Batsirai devrait amorcer un virage vers l'Ouest-Sud-Ouest le rapprochant de l'île Maurice et la Réunion, probablement au stade de Cyclone Tropical ou Cyclone Tropical Intense. A l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'incertitude tant sur la trajectoire, l'intensité et la structure du système. L'ampleur de la dégradation des conditions qui pourrait démarrer mardi reste encore difficile à anticiper. Les habitants de Maurice et La Réunion sont ainsi invités à se tenir au courant de l'évolution de la situation", selon Météo France.



Aucune alerte n'est en cours à La Réunion .

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 04h locales, par 16.7 Sud / 61.2 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 02/02 à 04h locales, par 18.2 Sud / 57.2 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 03/02 à 04h locales, par 19.2 Sud / 54.9 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 04/02 à 04h locales, par 19.6 Sud / 53.6 Est

