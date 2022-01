Ce mercredi 26 janvier 2022, Terre australes et antarctiques française (TAAF) et le régiment du service militaire (RSMA-R) ont signé une convention de partenariat pour donner accès à la formation des jeunes éloignés de l'emploi. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com )

Mercredi 26 janvier 1011, Monsieur Charles Giusti, préfet, achninistrateur supérieur des TAAF et le lieutenant-colonel Laurent de Saint Blanquat, chef de corps du RSMA Réunion, en présence du général Laurent Cluzel, commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud océan Indien (FAZSOI), ont signé une convention de partenariat qui va notamment permettre aux jeunes Réunionnais engagés clans le dispositif RSMA-R, de compléter formation théorique par des missions de terrain au profit des TAAF. La première opération se déroulera du 26 janvier au 18 février sur l'ile Europa, dans le district des îles Éparses.



Proposer aux jeunes Réunionnais engagés au RSMA-R des missions de terrain, et favoriser l'insertion professionnelle



Les Terres australes et antarctiques françaises assurent des missions de souveraineté, de protection du patrimoine naturel et de soutien à la recherche dans leurs cinq districts sont l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, les Tes Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adelie et les îles Éparses.

Le RSMA-R est un dispositif d'insertion socio-professionnelle relevant du ministère des Outre-mer et destiné aux Réunionnais âgés de 18 à 25 ans qui sont éloignés de la formation et l'emploi.



Chaque année, environ 1400 jeunes suivent l'une des 39 formations animées par des professionnels. Le RSMA-R travaille en lien étroit avec les entreprises pour proposer une offre adaptée au besoin du marché de l'emploi de La Réunion : 8 jeunes Réunionnais sur 10 trouvent un emploi a l'issue de leur formation au RSMA-R.

Ce nouveau partenariat est l'occasion pour les RSMA-R de répondre à leurs besoins en s'appuyant sur l'offre de formation du RSMA-R. Acteur socio-économique de La Réunion, le territoire recrute en effet près de 200 personnes chaque année dans 44 métiers différents.

Pusieurs spécialités proposées par le RSMA-R ont été identifiées: maçonnerie, charpe métallerie, peinture, cuisine. Elles pourront trouver une application concrète au profit TAAF grâce à la convention signée ce jour, qui définit les modalités pédagogiques, logistiques et financières de mise en euvre de ce partenariat.

Divers axes de synergie sont définis par la convention. Il s'agit notamment de:

- programmer et réaliser des chantiers d'application;

- sensibiliser les personnels et les jeunes du RSMA-R aux différents territoires, missions et enjeux des TAAF;

- soutenir l'insertion des jeunes en favorisant l'accueil de stagiaires du RSMA-R au sein des TAAF, et en améliorant leur information sur les offres d'emploi proposées par le Territoire.