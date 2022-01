Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 : comment sauver un chien des marécages, simplement avec une saucisse accrochée à un drone. Quand la fin d'un film ne plait pas aux Chinois, ils la changent, Fight Club à la sauce chinoise c'est autre chose. Enfin, qui supprime ses spams sans les lire ? la majeure partie des gens, nous supposons et heureusement que cette américaine les a lus avant, elle a remporté 3 millions de dollars à la loterie. Vous regarderez vos spams autrement désormais. (Capture d'écran : Channel 5 News,Twitter)

• Royaume-Uni : un chien sauvé des marécages avec une saucisse rattachée à un drone

Millie un Jack Russel s'est retrouvée prise au piège dans une zone marécageuse du Hampshire au Royaume-Uni. Pour la sauver un groupe de bénévoles a attaché une saucisse à un drone. Millie n'a pas pu résister à l'appétissante saucisse. Nous publions ci-dessous la vidéo du sauvetage

• Fight club : la fin du film mythique coupée et réécrite en Chine

La plateforme chinoise Tencent Video a totalement réécrit la fin du film "Fight club", pourtant essentielle au scénario. Vingt ans plus tard, la scène finale durant laquelle le personnage principal regarde les immeubles du centre d'affaires de Los Angeles exploser - symbole de l'éclatement du monde des finances - a été remplacée par un message écrit. Celui-ci indique que les bombes installées dans les gratte-ciels ont été trouvées et désactivées et les "criminels" arrêtés. Fin.

• Une Américaine découvre dans ses spams qu'elle a gagné 3 millions de dollars

Laura Spears, une Américaine de 55 ans recherchait une réponse d'un de ses expéditeurs dans ses spams lorsqu'elle découvre un mail de la loterie Mega Millions, lui indiquant qu'elle est la grande gagnante de 3 millions de dollars. Laura Spears avait acheté ce billet pour le 31 décembre dernier. La gagnante a récupéré son lot mi-janvier et compte le partager avec sa famille.