Bastsirai "se rapproche et représente une menace potentielle pour le département dans les prochains jours" écrit Météo France dans un communiqué publié ce dimanche soir. La pré-alerte cyclonique a été déclenchée par le préfet depuis 18h ce dimanche

"Bien que le cyclone se situe encore assez loin de nos côtes (centre à plus de 1100 km diamnche soir - ndlr), il va continuer de se rapprocher assez rapidement au cours des prochains jours. Après avoir transité à bonne distance au nord de l'île Rodrigues lundi, avec une influence marginale attendue, il va poursuivre sa route vers l'ouest, sa trajectoire s'infléchissant vraisemblablement vers le ouest-sud-ouest ensuite" indiquent en substance les météorologues.

Selon Météo France Batsirai devrait se maintenir au stade de cyclone, voire temporairement passer au stade de cyclone intense. "Pour l'heure plutôt compact, il devrait avoir tendance à s'élargir dans les prochains jours" ajoute Météo France

Le scénario le plus probable tel qu'envisagé à l'heure actuelle par les météorologues, ferait circuler le météore au nord de l'île Maurice dans la nuit de mardi à mercredi, puis de La Réunion mercredi.

Le passage au plus près de notre île est prévu en fin de journée de mercredi, "à une distance qui reste encore à préciser, mais qui pourrait toutefois être suffisante pour que l'île ne soit pas touchée par le coeur actif du phénomène où seront concentrées les conditions météorologiques les plus dégradées".

Si ce scénario plutôt favorable en termes de trajectoire se vérifie, La Réunion ne connaîtrait ainsi qu'une influence périphérique du cyclone, avec une dégradation des conditions météorologiques qui demeurait dans des limites raisonnables.

Après une journée de lundi où le temps restera encore clément, l'influence de l'approche de Batsirai commencera à graduellement se faire sentir au fil de la journée de mardi, avec un renforcement progressif du flux de sud-est.

Les premières pluies sont attendues pour la nuit de mardi à mercredi sur l'est et le sud. "Mais c'est réellement mercredi que le temps se dégradera plus franchement, avec des pluies discontinues sur le littoral, mais devenant persistantes dans les Hauts du volcan et de l'intérieur de l'île" indique Météo France.

Les vents se renforceront, tout en tournant au secteur est, avec des rafales approchant le seuil des 100 km/h sur le littoral du nord et du sud, mais atteignant 120 à 130 km/h dans les Hauts exposés.

La houle grossira, affectant principalement les côtes est et nord. Elle deviendra forte dans la nuit de mercredi et jeudi matin, impactant très sensiblement la route du littoral en particulier.

"Ces prévisions sont bien sûr tributaires de la trajectoire suivie in fine par Batsirai et compte tenu de l'échéance encore relativement éloignée (environ 72h avant le passage au plus près), il reste encore une marge d'incertitude significative sur la prévision de trajectoire. De sorte que l'on ne peut écarter totalement à l'heure qu'il est l'hypothèse d'une trajectoire plus rapprochée, qui induirait une dégradation plus marquée des conditions météorologiques" préviennent les météorologues.



Le dernier passage d'un cyclone à La Réunion remonte au lundi 5 mars 2018. Dumazile avait frôlé La Réunion provoquant des inondations et des crues impressionnantes générées par les fortes pluies.

Un mois et demi plus tard, le mardi 24 avril 2018. Fakir s'était abattu sur l'île au stade de forte tempête. Le système était passé très vite sur l'île, à environ 40 km/h... Mais il avait eu le temps de tuer deux personnes et de provoquer de nombreux dégâts. Surprenante par son intensité, la tempête avait provoqué des glissements de terrain, des inondations et des crues spectaculaires

Pour rappel, il y a tout juste 20 ans Le cyclone intense Dina avait frappé La Réunion de plein fouet ainsi que l'île Maurice. Le mur de l'oeil était passé à 25 km des côtes réunionnaises, provoquant des dégâts considérables. Rafales de vent à 250 km/h, toits arrachés, arbres déracinés, plantations dévastées...

• Les précautions à prendre dès la pré-alerte cyclonique :

- s'informer régulièrement sur l'évolution du phénomène via la radio, la télé, les sites d'informations ou encore les répondeurs de Météo France ( 08.92.68.08.08 ou 08.97.65.01.01)Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer

- vérifier ses réserves de conserves, d'eau en bouteille, piles, médicaments...

- éviter de s'approcher du rivage et de la houle, même si le spectacle peut être tentant

-s'assurer de connaître le numéro du centre d'hébergement le plus proche de chez vous ( au besoin, contactez votre mairie)

- contacter son établissement de santé habituel pour les personnes sous traitement médical lourd

Numéros utiles : Samu : 15 ou le 112. Pompiers: 18. Police et gendarmerie : 17

