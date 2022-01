BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 31 janvier 2022 :



- Le cyclone Batsirai, "très dangereux" selon Météo France, continue de se rapprocher de La Réunion

- Expulsion, interdiction de territoire : fausses solutions à un vrai problème de violence

- Présidentielle : Christiane Taubira remporte la primaire populaire

- En excès de vitesse, sans permis et positif aux stupéfiants, il est en état de récidive et immédiatement écroué

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du mauvais temps

La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 18h ce dimanche 30 janvier 2022. C'est la proximité du cyclone Batsirai qui a conduit le préfet Jacques Billant a déclenché ce premier degré d'alerte. Qualifié de "dangereux" par Météo France, le système se trouve à 1.065 km de La Réunion. Il génère des vents soufflant en rafales à 215 km/h. Selon les météorologues, si Batsirai poursuit sa trajectoire actuelle, les conditions météo devraient commencer à se dégrader ce mardi dans la soirée pour La Réunion.

Les violences urbaines survenues à Saint-Benoit ont fait la une de l'actualité dernièrement. Dans d'autres communes de l'île, notamment au Tampon, à Saint-Louis, ou encore à La Possession, les forces de l'ordre alertent aussi sur une augmentation des violences. Pour tenter d'y mettre un terme, expulsion des familles concernées, interdictions de séjour sur les communes, ou encore coupures des aides sociales ont été avancés comme solutions. Mais du côté associatif comme juridique, ces options sont loin de faire l'unanimité

Christiane Taubira a remporté sans surprise dimanche la Primaire populaire, une consultation citoyenne destinée à avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle mais dont la plupart des principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité.

Pour le week-end du 28 au 30 janvier 2022, la gendarmerie relève près de 334 infractions dont 34 permis retirés. La police elle fait état de 66 infractions dont 9 délits. Ce vendredi, un conducteur a été flashé à 141 km/h au lieu 110 à Saint-Benoît. Sans permis et sur une voiture non assurée, il s'est avéré positif aux stupéfiants. Il a été placé en garde-à-vue et sa voiture en fourrière. Les gendarmes ont ensuite découvert deux fiches recherches le concernant, en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement : il a été déféré devant les magistrats puis immédiatement écroué. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie.

Matante Rosina voit au fond de son bocal piment la pâte, que le temps ne s'annonce pas très joyeux pour ce lundi 31 janvier 2022 sauf si vous aimez le temps nuageux. Des averses peuvent se produire dans les hauts de l'ouest et du nord. La mer est agitée avec une houle voisine de deux mètres.