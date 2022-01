Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Au 1er février 2022, le prix public est en hausse à 1,59 euros/litre soit six centimes en plus le mois précédent et le gazole passe à 1,23 euros/litre, soit une hausse de six centimes également. Le prix final de la bouteille est en baisse à 20,33 euros (- 52 centimes). Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

