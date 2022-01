Selon le Journal de l'île de La Réunion (JIR), la réélection d'Ibrahim Patel en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a bel et bien été annulée. Le tribunal administratif a donc suivi l'avis du rapporteur public. Cette décision suspend donc également tous les élus de la chambre. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le jugement du tribunal administratif était attendu suite au recours porté par Myriam Boullay dans le cadre de l'élection de la CCIR. Le 20 janvier 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour la fin du mois.

La réélection d'Ibrahim Patel en tant que président est contesté par son adversaire, et le rapporteur public a conclu à l'annulation du vote. Un avis suivi aujourd'hui par le tribunal.

Pour rappel, suite au vote de la CCIR qui s'est terminé le 9 novembre 2021, l'opposante Myriam Boullay, elle aussi à la tête d'une liste candidate, a déposé un recours. Elle affirmait qu'Ibrahim Patel ne remplissait pas les conditions imposées pour rester président de la chambre à savoir être gérant d'une société depuis plus de deux ans.

Avant même l'élection, elle avait estimé que son adversaire était inéligible, selon des propos tenus en conférence de presse le 19 octobre dernier.

Interrogé par Imaz Press, Ibrahim Patel avait alors formellement démenti ces accusations. "Je suis candidat au titre d'une société que je dirige depuis plus de sept ans et non pas au titre d'une autre société existant depuis septembre 2020 comme l'affirme Madame Boullay" avait précisé le président.

