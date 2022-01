Les violences urbaines survenues à Saint-Benoit ont fait la une de l'actualité dernièrement. Dans d'autres communes de l'île, notamment au Tampon, à Saint-Louis, ou encore à La Possession, les forces de l'ordre alertent aussi sur une augmentation des violences. Pour tenter d'y mettre un terme, expulsion des familles concernées, interdictions de séjour sur les communes, ou encore coupures des aides sociales ont été avancés comme solutions. Mais du côté associatif comme juridique, ces options sont loin de faire l'unanimité (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Ce dont on a besoin, c’est d’une politique associative ambitieuse, de personnels formés, pour pouvoir prévenir plutôt que guérir" estime Jimmy Bègue, directeur de la Maison des associations (MDA) de Saint-Benoit, située à Bras Fusil. En première ligne face à des jeunes livrés à eux-mêmes, les associations de terrain sont souvent démunies.



"Nous faisons face à des coupes budgétaires continues, que ce soit à Saint-Benoit ou dans le reste de l’île. Fini les sorties à la mer, à la montagne, les activités proposées sont de plus en plus rares. Les jeunes ne sortent plus du quartier, ne voit pas ce qu'il se passe à l'extérieur. Résultat : nous n’arrivons plus à oeuvrer de la même manière pour les jeunes, qui finissent par s’associer à des personnes souvent plus vieilles et commettre des délits. Ces jeunes sont livrés à eux-mêmes" regrette-t-il.



"On ne peut pas nier qu’il y a un problème bien sûr, mais ces jeunes ne se sont pas retrouvés ici par hasard ! C’est le résultat de politiques inefficaces, un manque de moyens et de formation : à vouloir à tout prix baisser les coûts, on finit par fragiliser le tissu associative" détaille le directeur de la MDA.



Sur place, c’est surtout la présence des forces de l’ordre qu’on peut finalement observer. La gendarmerie estime, au-delà de la répression, faire aussi un travail pédagogique pour instaurer une communication avec la population. "Nous sommes en contact constant avec les élus, les associations, les médiateurs, l’Education nationale…afin d’instaurer un dialogue. Mais la pédagogie a ses limites" détaille la gendarmerie.



- Les associations alertent -



Bien évidemment, lorsque les violences atteignent les niveaux observés à Saint-Benoit dernièrement, la réponse ne peut être que juridique. Mais quel travail est réellement réalisé pour tenter de comprendre la racine du problème ? "Les violences d’aujourd’hui sont le résultat de l’échec de nos politiciens à s’emparer du problème" estime Audrey Coridon, directrice de l’Académie des Camélias, un lieu d'accueil et d'accompagnement pour les jeunes du quartier de Sain-Denis.



Elle observe un nouveau "phénomène de bande" avec une "montée en puissance de la violence", qui touche désormais la population de façon totalement aléatoire et gratuite. Du côté de la gendarmerie, si elle admet que les agressions récentes portent à s’inquiéter, on réfute cependant le terme de "bande". "Il y a toujours eu des oppositions, principalement à l’égard des forces de l’ordre, bien qu’il y a effectivement des événements plus réguliers ces derniers temps, mais on ne peut dire que nous sommes à un nouveau degré de violences" temporise-t-elle.



Un regard qui ne correspondrait pas à la réalité du terrain pour les associations. "Je pense que les forces de l’ordre sont plus pragmatiques, c’est leur pratique quotidienne de faire face à la violence. Mais quand on croise tous les secteurs, on note vraiment un phénomène nouveau" s’inquiète Audrey Coridon.



"Cela fait plusieurs années désormais que les éducateurs, les médiateurs, les associations tirent la sonnette d’alarme. Et si rien n’est fait, le problème se sera étendu à toute La Réunion dans les cinq prochaines années" assure-t-elle. "On laisse des jeunes, qui arrivent parfois seuls depuis Mayotte, livrés à eux-mêmes, avec des codes différents, installés dans ce qu’on appelle des zones blanches sous-développées en matière de travail social. Les premières victimes ce sont eux" ajoute-t-elle.

- Des actions envisagées mais inefficaces -



Si des actions en justice sont inévitables, il reste cependant peu probable qu’expulser des familles, interdire de territoire ou s’attaquer aux aides sociales changent quoi que ce soit. Au lieu de guérir le problème, cela ne fera finalement que le déplacer. En Métropole déjà, des actions de la sorte ont déjà été décidées, sans grand succès jusqu’à maintenant.



"Le mal est profond, il ne s’agit donc pas de le traiter par la stigmatisation ou par des actions "one shot". Il est profond parce que nous avons laissé la place vide dans la rue : absence d’éducateurs de rue, abandon de l’éducation populaire, légèreté des gouvernances vis – à – vis du principe de citoyenneté…" note d’ailleurs l’avocat Ali Mihidoiri.



A noter d’ailleurs qu’expulser des familles ne se fait pas aussi facilement, tout particulièrement si les dégradations ou agressions n’ont pas eu lieu dans les locaux du bailleur social, sauf convention particulière comme cela a été fait à Nice.



"En avril 2021, la mairie de Nice avait fait voter une convention avec le parquet de Nice et la préfecture des Alpes-Maritimes permettant à Côte d'Azur Habitat d'être informé de la condamnation pénale d'un locataire ou d'une personne vivant à son adresse et d'enclencher une procédure" rapporte en effet Le Figaro. Un dispositif qui n’est, pour l’heure, pas appliqué à La Réunion. Quand bien même ces locataires devaient être expulsés, la loi imposerait de les reloger. Encore une fois, cela ne ferait que déplacer le problème.

Le maire de Saint-Benoit a aussi réclamé la possibilité de "saisir la Caisse d’allocations familiales en cas de suspicion de fraudes lorsque cela concernera des familles déjà défavorablement connues des forces de l’ordre". Comme la CAF elle-même l'indique, "la lutte contre la délinquance n’entre pas directement dans son champ d’intervention propre en matière d’action sociale", bien qu'il soit effectivement possible pour l'édile de signaler une suspicion de fraude. Mais encore une fois, quel résultat concret cela apporterait-il, à part plonger dans la misère des familles déjà précaire ?

- Plus d'associatif, moins de répressif -



Patrice Selly a souligné à plusieurs reprises que les jeunes impliqués dans les violences étaient d’origines mahoraises et comoriennes. Si les associations font le même constat, elles pointent cependant du doigt le réel problème : la précarité extrême à laquelle ces communautés sont confrontées, dans leur île d’origine ou à La Réunion, et le manque de repères une fois ces derniers arrivés dans l’île.



"Le manque de pouvoir d’achat et le manque de considération sociale ajoutés à l’absence d’emploi, au décrochage parental et à l’échec scolaire sont des ingrédients du désordre urbain" rappelle justement Ali Mihidoiri. A Mayotte, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. A La Réunion, ce taux est de 39%, et ce depuis des années, sans amélioration à l’horizon.



"Les associations, les communes et l’Education nationale doivent créer un réel tissu associatif, nous devons être en capacité de proposer des opportunités d’entrée sur le marché du travail (par le biais de services civiques par exemple), insuffler l’envie de découvrir de nouveaux horizons" martèle Jimmy Bègue. Des propositions qui nécessitent toutes un réel financement.



A ne parler que de répressif et de surveillance, l’Etat et la commune de Saint-Benoit détournent finalement les yeux du plus important : comprendre les raisons de ces violences, afin de les éviter à l’avenir.

as/www.ipreunion.com / [email protected]