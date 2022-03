BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 9 mars 2022 :



- Les discothèques rouvrent le 18 mars, le masque levé dans les lieux avec pass vaccinal le 26 mars

- Ukraine : le bilan humain s'alourdit encore, plus de 2 millions de personnes ont quitté le pays

- Ousanousava : ce retour aux sources qui fait du bien

- Présidentielle : la campagne à l'heure des droits des femmes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille pour ce mercredi

Les discothèques rouvrent le 18 mars, le masque levé dans les lieux avec pass vaccinal le 26 mars

Le préfet a annoncé ce mardi la suite du calendrier de désescalade. Les mesures de freinage continuent à être levées, une à une. Ainsi le 18 mars, les discothèques pourront rouvrir et les concerts debout reprendre. A partir du 26 mars, les moments de convivialité pourront reprendre ainsi que les activités de danse. A cette date, le masque ne sera plus obligatoire dans les établissements soumis au pass vaccinal. La levée de celui-ci interviendra en dernière étape, sans doute durant la première quinzaine d'avril, tout comme la levée du masque dans l'ensemble des établissements

Ukraine : le bilan humain s'alourdit encore, plus de 2 millions de personnes ont quitté le pays

L'exode continue dans les pays frontaliers à l'Ukraine, tandis que la guerre contre la Russie entame son 14ème jour. Au moins 406 civils ont été tués et 801 blessés d'après le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU, et plus de 2 millions de personnes ont quitté le pays. La grande majorité des réfugiés se trouvent actuellement en Pologne. Les sanctions contre Moscou ont continué de pleuvoir, alors que le président Joe Biden a annoncé un embargo sur les importations de pétrole russe aux Etats-Unis. L'Espagne a elle ouvert une enquête contre la Russie concernant des "violations graves du droit international humanitaire".

Ousanousava : ce retour aux sources qui fait du bien

Trente-huit ans de carrière et un 17e album plus tard, le succès est toujours au rendez-vous pour Ousanousava, l'un des groupes emblématiques de La Réunion. Après le double-disque Immortel / Sens dessus-dessous et ses univers parallèles en créole et en français, la famille Joron clôture ce week-end et le 18 mars, la tournée locale de leur dernier album " Ça mon pays " sorti en 2021. Cap désormais sur la préparation de la tournée métropolitaine en 2023.

Présidentielle : la campagne à l'heure des droits des femmes

Congés parentaux, lutte contre les féminicides, égalité salariale: la campagne présidentielle a été placée mardi sous le signe des droits des femmes, les quatre principaux candidats de gauche se joignant à la manifestation parisienne à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille pour ce mercredi

C'est toujours la grisaille pour ce mercredi 9 mars 2022 d'après Matante Rosina. Il est prévu de la pluie dans les hauts et quelques coups de tonnerre. Le vent souffle assez fort dans le nord et le sud de l'île.