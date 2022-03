Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Des sentiers de randonnée ont dû être fermés en raison des cyclones Batsirai et Emnati. 24 sentiers de plus que la semaine dernière sont désormais ouverts au public. La circulation des véhicules avec ou sans moteur, et quel que soit son nombre de roues, hors ayant droits et service de la sécurité civile est interdite sur deux sentiers : la route forestière du Vieux Port du Tremblet (RF17) commune de Saint-Philippe et la route forestière de la plaine d'Affouches (RF20) commune de Saint-Denis. La liste des sentiers ouverts aux publics est disponible ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

