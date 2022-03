Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Gombe se rapproche du Mozambique et donc de Mayotte pour qui il devrait avoir une influence pluvieuse et orageuse. Après sa traversée des terres malgaches, Gombe est repassé au stade de tempête modérée. Ses pluies ont surtout concerné le nord de la Grande Ile. Gombe va continuer à s'intensifier et pourrait devenir un cyclone dès ce jeudi. Le système devrait atteindre les côtes du Mozambique vendredi à Nampula, selon Météo France, probablement au stade de cyclone intense. Il présente donc "une menace très sérieuse pour la zone". (Photo Mtotec)

