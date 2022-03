Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 7 heures

L'exode continue dans les pays frontaliers à l'Ukraine, tandis que la guerre contre la Russie entame son 14ème jour. Au moins 406 civils ont été tués et 801 blessés d'après le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU, et plus de 2 millions de personnes ont quitté le pays. La grande majorité des réfugiés se trouvent actuellement en Pologne. Les sanctions contre Moscou ont continué de pleuvoir, alors que le président Joe Biden a annoncé un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe aux Etats-Unis. L'Espagne a elle ouvert une enquête contre la Russie concernant des "violations graves du droit international humanitaire". Nous sommes en direct, suivez nous (Photo AFP)

