Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 9 heures

En mars, La Réunion célèbre le plaisir de la lecture et des mots. Pour sensibiliser les réunionnais à l'importance de la lecture, déclarée cette année " grande cause nationale ", et manifester ensemble son attachement au livre, La Réunion se mobilise et célèbre le plaisir de lire. Le 10 mars se teindra le quart d'heure de lecture national, sur une partie du mois le Printemps des Poètes et la semaine de la francophonie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

