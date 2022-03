Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Observatoire national du sport et de l'activité physique (ONAPS), la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (Fnors) et ses Observatoires régionaux de la santé (ORS) mènent actuellement une étude, jusqu'à fin mars, visant à améliorer les connaissances concernant la caractérisation des pratiques d'activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap vivant hors établissement social ou médico-social, ainsi que les principaux freins et leviers de ces pratiques. Nous publions ici le communiqué de ces organismes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Observatoire national du sport et de l'activité physique (ONAPS), la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (Fnors) et ses Observatoires régionaux de la santé (ORS) mènent actuellement une étude, jusqu'à fin mars, visant à améliorer les connaissances concernant la caractérisation des pratiques d'activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap vivant hors établissement social ou médico-social, ainsi que les principaux freins et leviers de ces pratiques. Nous publions ici le communiqué de ces organismes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)