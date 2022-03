Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

La gendarmerie a réalisé des contrôles routiers ces mercredi 2 et jeudi 3 mars 2022. Lors de ces contrôles deux conducteurs ont été contrôlés positifs au zamal et aux amphétamines. Les deux n'étaient plus en possession de leur permis. Tous les deux présentés en comparution immédiate, ils écopent d'une peine d'emprisonnement d'un an dont 8 mois avec sursis, et d'une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de 2 ans. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

