- Guerre numérique : "que ce soit la Russie ou l'Ukraine, aucun État n'est préparé à un tel chaos"

- Ligue des champions : Battu 3 à 1 par le Real Madrid, le PSG éliminé dès les quarts de finale

- "Grand port maritime : les transporteurs alertent sur leurs difficultés

- Ukraine : un cesser le feu accordé de 9h à 21h locales pour six couloirs humanitaires

- La Civis obtient l'argent au Label territoire innovant

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau soleil ce matin

Logiciels malveillants, désinformation, réseaux sociaux, piratage, E-bomb, bienvenue à l'heure de la cyber-guerre. Alors que les bombardements pleuvent sur l'Ukraine depuis le début de la guerre contre la Russie, une toute autre guerre a lieu en souterrain. "Les armes numériques peuvent créer le chaos, et les Etats ne sont pas préparés à une guerre d'une telle ampleur", assure Béatrice Ghorra, enseignante à l'école de guerre économique, située à Paris. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé dans une allocution ce mercredi 2 mars 2022 que "nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre que ce soit sur terre, en mer ou dans le cyberespace." Face à la multiplication des attaques numériques, le conflit russo-ukrainien s'inscrit dans une guerre 3.0 aux allures de romans de science-fiction. Pourtant, la réalité est loin d'être fictive

Un triplé de Karim Benzema en deuxième période a envoyé le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, aux dépens du Paris SG qui a revécu une "remontada" (3-1), mercredi, au terme d'un huitième retour de folie. Dans l'autre rencontre de la soirée, Manchester City a fini le travail face au Sporting CP (0-0), après s'être imposé (5-0) à l'aller au Portugal.

Dans un communiqué publié ce mercredi 9 mars 2022, le syndicat des transporteurs alertent les autorités et le public sur les difficultés rencontrées dans la gestion des conteneurs. Rotations aléatoires, port congestionné, temps d'attente à rallonge...Les difficultés sont nombreuses. Environ un millier de conteneurs vides sont comptabilisés. "Aujourd'hui, vos transporteurs subissent de plein fouet cette situation et tente de pallier ces difficultés en stockant sur leurs propres terre-pleins privés, ces conteneurs vides" alerte le syndicat, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le gouvernement ukrainien a confirmé ce mercredi 9 mars 2022 qu'un accord avait été trouvé avec les Russes sur la mise en place entre 9h et 21h locales de six couloirs humanitaires autour de zones durement frappées par les combats. Un accord qui intervient au 15ème jour de conflit sur le territoire ukrainien, et qui aura fait au moins 406 décès civils. Des convois armés ont cependant été observés dans plusieurs villes du pays. Les sanctions ont continué de s'abattre sur la Russie (Photo AFP)

Au début du mois de mars la Civis a obtenu l'argent au Label territoire innovant pour son M-Ticket, un dispositif dématérialisé pour acheter son ticket de bus sur le réseau Alternéo depuis son téléphone. Le M-Ticket a été lancé en juin et connaît plus de 139.000 validations en 2021. Nous publions le communiqué de la Civis ci-dessous.

Ce soleil de ce jeudi 10 mars 2022 au matin rends Matante Rosina de bonne humeur, en revanche, elle a très chaud. Quelques petites pluies sont tout de même présentes du côté du nord-est. Dans l'après-midi, la météo évolue. Les averses sont à prévoir entre Saint-Denis et Saint-Paul. Ailleurs les nuages sont de plus en plus nombreux. Un peu d'ombre n'est pas de refus.