Une interdiction d'exercer d'un mois a été prononcée à l'encontre du docteur Philippe de Chazournes ce jeudi 10 mars 2022 par la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de l'ordre national des médecins. Cette sanction a été prononcée à la suite d'une plainte de l'Agence régionale de santé (ARS). Cette instance avait demandé la radiation du médecin pour "atteinte au code déontologique" en raison de ses prises de position anti-vax. L'instance disciplinaire avait examiné l'affaire le 17 février dernier (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'ARS - et ensuite le conseil départemental de l'ordre des médecins - , avait déposé plainte le 1er septembre 2021 à l'encontre du médecin qui "a exprimé de vigoureuses critiques contre la politique de vaccination liée au virus covid-19, tout en préconisant le recours à certaines formes de traitement précoce non validées" rappelle la chambre disciplinaire.

Elle motive sa sanction par le fait que les déclarations du docteur de Chazournes "amplement relayées par les médias (...), ne sont pas contestables dans leur matérialité, mais qu'elles se caractérisent par une volonté obstinée de l'intéressé de dénigrer la politique vaccinale officielle sans souci de nuance ni d'une réelle assise scientifique".

La Chambre disciplinaire souligne que le médecin a "au contaire" eu recours "à une démarche de dramatisation par des témoignages locaux non vérifiés ou une présentation biaisée des données statistiques, par exemple sur la question des évènements indésirables qu'en outre, les préconisations en faveur de certains traitements dont l'efficacité demeure hypothétique n'ont pas été formulées avec la prudence requise".

L'instance note que "l'intéressé a constamment manifesté, par son discours péremptoire en décalage avec ses qualifications avérées, un manque de respect vis-à-vis des autorités compétentes dans le domaine de la santé publique".

"En fin de compte" estime la Chambre discipliaire, "il y a lieu de donner acte à l'ARS de ce que les agissements du docteur de Chazournes qui ont été de nature à entraver l'action sanitaire menée par l'institution auprès de la population, sont constitutifs de manquements à ses devoirs de médecin, particulièrement au regard (...) du code de déontologie médicale".

L'instance souligne ensuite que le médecin "a démontré à l'audience son incapacité à mesurer le caractère outrancier de ses prises de position publiques" et décide donc de lui infliger "une interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un mois".

A son arrivée à l'audience le 17 février dernier, le docteur Philippe de Chazournes avait commenté "je suis poursuivi parce que j'ai remis en cause l'efficacité du vaccin. Or il est de plus en plus reconnu que la balance bénéfitrice, concernant les masques et le vaccin, est négative pour les patients" a-t-il ajouté. "J'ai un honneur et 30 ans d'exercice à défendre et je vais le faire" avait-t-il encore dit. Regardez :

"Nous sommes ravis de l'écoute qui nous a été apportée pendant cette audience, nous avons eu le droit à un vrai débat" avait pour sa part détaillé Maître Laetitia Rigault, l'avocate du docteur Philippe de Chazournes à l'issue de l'audience. "Je ne pense pas qu'on puisse demander la radiation d'un homme qui a apporté des doutes sur un vaccin dont de nombreux effets indésirables graves ont été recensés" avait-t-elle assuré.

Une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal adminsitratif pour apporter leur soutien au médecin. Des banderoles avec la mention "liberté" avaient été déployées et accrochées devant les locaux de la juridiction administrative. Regardez :

A ce stade, le docteur de Chazournes n'a pas encore indiqué s'il compte faire appel de cette décision.

