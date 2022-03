Dans une interview donnée au Journal de l'île de La Réunion (JIR), le Premier ministre Jean Castex dévoile les annonces qu'il était censé faire durant sa visite sur l'île à compter de ce jeudi. Son séjour a finalement été annulé à cause de la guerre en Ukraine. Dans le JIR, le Premier ministre indique que l'Etat va financer à hauteur de 420 millions d'euros le nouveau viaduc de la Nouvelle route du littoral, qui reliera la Grande chaloupe à La Possession, soit une prise en charge du chantier à 50%. Jean Castex rappelle aussi que dans le cadre du Ségur de la Santé, 274 millions d'euros sont injectés dans l'offre de soins à La Réunion. Concernant Air Austral, il confirme "qu'un rapprochement avec Corsair est une solution favorablement envisagée par l'Etat". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

S'il se dit "contrarié" de ne pas pouvoir venir à La Réunion comme prévu, Jean Castex délivre cependant ses annonces dans les pages du JIR.

• 420 millions d'euros pour le viaduc de la NRL

Le Premier ministre tout d'abord qu'il s'est "saisi du dossier de la Nouvelle route du littoral" et "comment l'Etat, représenté par le chef du gouvernement, peut être utile pour que les projets avancent". Jean Castex avoue être "surpris que ce chantier soit à l'arrêt depuis de très nombreux mois". Il "salut la décision prise par Huguette Bello et la collectivité qu'elle préside". Dans le cas présent, le Premier ministre parle du choix de la Région de terminer le chantier de la NRL en tout viaduc et donc d'abandonner le projet de digue reliant la Grande Chaloupe à La Possession. Ce tronçon représente 2,7 km de route qui reste à finir. Le Premier ministre confirme à nouveau que l'Etat soutient cette option de finir le chantier en viaduc.

Il annonce un financement de "la moitié de ces travaux, ce qui va représenter un effort de plus de 420 millions d'euros de la part de l'Etat, et qui permettra d'achever ce chantier très attendu par les Réunionnais". Il ajoute qu'à l'occasion d'un déplacement de Huguette Bello à Paris cette semaine, l'Etat va signer l'accord de financement avec la Région Réunion.

Jean Castex rappelle par ailleurs que cette aide de l'Etat s'inscrit dans la "continuité" : "depuis la crise sanitaire, l'Etat a investi au bénéfice de La Réunion et de ses habitants, 1,7 milliard d'euros d'aides ponctuelles (chômage partiel, PGE, Fonds de solidarité, etc.) pour soutenir l'économie, auxquels il fut ajouter 430 millions au titre du plan de relance proprement dit".

• Ségur de la Santé : 274 millions d'euros pour l'offre de soins à La Réunion

Le Premier ministre fait également un point sur le Ségur de la Santé et son impact sur l'offre de soins à La Réunion. Comme l'ARS l'annonce également dans un communiqué transmis ce jeudi, Jean Castex rappelle que 274 millions d’euros seront investis dans les établissements sanitaires et médico-sociaux à La Réunion. "Une partie de cette enveloppe sera affectée au désendettement et une autre affectée en soutien aux investissements" précise le Premier ministre.

Cette enveloppe aidera "au financement de la construction du Pôle Femme Mère Enfant sur le site Nord" et permettra "l'acquisition d'un deuxième PET Scan" ainsi que "l'aménagement d'une unité d'auto-dialyse à Cilaos". Une unité de soins palliatifs va aussi être aménagée sur le site Sud.

Pour le CHU seul, l'aide représente 180 millions d'euros. Pour le CHOR elle s'élève à 6 millions "pour étendre les capacités en médecine". Pour l'hôpital de l'Est, 5 millions d'euros sont débloqués pour la médecine maiis également "aider le service des urgences". L'aide de l'Etat permettra aussi "l'ouverture d'une clinique psychiatrique du groupe Les Flamboyants dans l'Est", à hauteur de 3 millions d'euros. En lien avec le Département, le gouvernement souhaite aussi créer un nouvel Ehpad, voire deux, "sur les régions les plus déficitaires de l'île, à savoir l'Est et le Sud".

• Pouvoir d'achat : carburant et fret

Concernant la hausse des prix du carburant, Jean Castex rappelle qu'il s'agit d'une inflation "générale", qui avait commencé avant la guerre en Ukraine. "Nous sommes dépendants, en Métropole comme à La Réunion du marché mondial. (...) Le prix sur les marchés du pétrole a doublé par rapport à 2019, celui du gaz, tenez-vous bien, a été multiplié par quinze et celui de l'électricité par dix sur le marché mondial" précise-t-il.

Il rappelle que le gouvernement a bloqué le prix du gaz et bloqué à +4% la hausse du prix de l'électricité. Concernant le chèque énergie, 50.000 Réunionnais ont pu en bénéficier en décembre dernier. Le chèque inflation, lui, a profité à 270.000 personnes sur l'île.

Sur le pouvoir d'achat toujours, Jean Castex annonce que "nous allons maintenir les tarifs du fret pendant six mois et nous allons aussi stabiliser le volume de fret disponible pour que l'île ne soit pas impactée par ces causes internationales qui sont à l'origine de cette flambée des prix".

• Air Austral : un rapprochement avec Corsair toujours envisagé par l'Etat

Bien que l'Etat ait injecté 130 millions d'euros en prêts directs ou en garanties pour le maintien de la compagnie aérienne réunionnaise Air Austral, comme le rappelle le Premier ministre dans cette interview, il confirme "qu'un rapprochement avec Corsair est une solution favorablement envisagée par l'Etat".

Pour rappel, la présidente de Région Huguette avait indiqué ne pas être favorable à cette possibilité. "S'il y a d'autres solutions, nous sommes prêts à les étudier. Je suis ouvert à toute discussion" note toutefois Jean Castex.

