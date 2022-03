Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 3 heures

Ce soleil de ce jeudi 10 mars 2022 au matin rends Matante Rosina de bonne humeur, en revanche, elle a très chaud. Quelques petites pluies sont tout de même présentes du côté du nord-est. Dans l'après-midi, la météo évolue. Les averses sont à prévoir entre Saint-Denis et Saint-Paul. Ailleurs les nuages sont de plus en plus nombreux. Un peu d'ombre n'est pas de refus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

