Après deux ans d'absence en raison de la crise Covid, les Francofolies de La Réunion signent leur grand retour, du 29 septembre au 2 octobre 2022. Grande nouveauté pour cette édition, le festival se déroulera à la Saline-les-Bains, sur la commune de Saint-Paul, et non pas à Saint-Pierre. Huit têtes d'affiche ont d'ores et déjà été dévoilées. (Photos www.ipreunion.com)

Davy Sicard, Aurus, Grèn Semé, Laura Cahen, Mickaël Pouvin, Pomme, Georgio et Christophe Maé… Voilà les huit premières têtes d’affiche de la 5e édition des Francofolies de La Réunion qui auront lieu du 29 septembre au 2 octobre prochains. Du beau monde pour l’événement qui signe son grand retour après son annulation en septembre 2021, crise Covid oblige. Après Saint-Pierre et Saint-Leu (annulée l’an dernier), c’est au tour de Saint-Paul, ville d’art et d’histoire, d’accueillir l’édition 2022. Plus exactement à la Saline-les-Bains, à proximité du parcours de santé.

Après deux ans de crise sanitaire, l’heure est à présent à la résilience dans une volonté de croissance et d’aller vers le public sur 4 jours de festival au lieu de trois pour les précédentes éditions. " À travers cette programmation et le changement de lieu, nous désirons apporter de la fraîcheur en présentant un plateau d’artistes d’ici et d’ailleurs dans un nouveau lieu. Une affiche de genres et de styles différents et que nous souhaitons à la hauteur dans l’unique but d’offrir du bonheur " indique Jérôme Galabert. " On a plein d’ambition sur cette 5e édition. Mais en toute humilité, on va essayer de faire quelque chose qui fasse du bien à tout le monde après deux années compliquées ".

Choix du site, aménagement, horaires, concertation avec les riverains… Les Francofolies de La Réunion 2022 sont encore en cours de " construction " sur un modèle " différent et beaucoup plus ambitieux que les années précédentes " dixit Jérôme Galabert .

De son côté, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin salue l’arrivée du festival dans sa commune : " Accueillir les Francofolies nous donne du baume au cœur, c’est un honneur et que du bonheur. Même si ce fut compliqué, nous avons travaillé avec l’ambition de faire de Saint-Paul une terre de festivals. C’est le monde culturel qui revit et nous espérons que les Francofolies s’installeront durablement dans notre commune ".

Plein d’autres surprises seront dévoilées d’ici le 12 avril, date de l’ouverture de la billetterie.

