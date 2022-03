Guerre numérique : "que ce soit la Russie ou l'Ukraine, aucun État n'est préparé à un tel chaos"

Logiciels malveillants, désinformation, réseaux sociaux, piratage, E-bomb, bienvenue à l'heure de la cyber-guerre. Alors que les bombardements pleuvent sur l'Ukraine depuis le début de la guerre contre la Russie, une toute autre guerre a lieu en souterrain.

"Les armes numériques peuvent créer le chaos, et les Etats ne sont pas préparés à une guerre d'une telle ampleur", assure Béatrice Ghorra, enseignante à l'école de guerre économique, située à Paris. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé dans une allocution ce mercredi 2 mars 2022 que "nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre que ce soit sur terre, en mer ou dans le cyberespace". Face à la multiplication des attaques numériques, le conflit russo-ukrainien s'inscrit dans une guerre 3.0 aux allures de romans de science-fiction..

"Erreur 404. Le serveur ne répond plus…". Simple problème technique ou piratage de grande ampleur ? Depuis la fin du mois de février, en Ukraine, les balles pleuvent, et les cyber attaques fusent.



"Jamais nous n’avions connu une mobilisation de hackers aussi importante et exposée au grand public", affirme Béatrice Ghorra. À l’ère du numérique, les conflits armés peuvent se jouer sur tous les plans et dans des dimensions jusqu’alors jamais envisagées. Elle ajoute, "les armes numériques peuvent avoir des conséquences inimaginables. Pour le moment, les États font tout pour éviter de créer un chaos. Nous ne sommes pas encore préparés à une guerre d’une telle ampleur".

"En matière de guerre de l’information par le contenu, on dispose d’une diversité de moyens et de modes opératoires pour déstabiliser l’adversaire. Il faut en effet distinguer les offensives informationnelles par le contenant, qui s’attaquent aux infrastructures et celles par le contenu, dont l’objectif est l’influence. La guerre de l’information par le "contenu" s’appuie sur trois grands types d'outils d’informations", explique Jérôme Vellayoudom, expert en Intelligence économique, doctorant en intelligence économique et formé aux guerres de l’information à l’Ecole de Guerre Economique.

La suite de notre reportage est ici