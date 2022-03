Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 10 mars 2022, de 14h à 17h30, une opération de contrôle de grande envergure a eu lieu sur le réseau Citalis. Cette opération a rassemblé une soixantaine d'agents de contrôle et de médiation de tous les réseaux de l'île. Cette opération s'est déroulée avec la collaboration d'agents de la Police Nationale, de la Police Municipale et de la Douane.

Trois personnes avec armes blanches et plusieurs individus en possession de grandes quantités de cannabis ont été interpellés. Plus de 80 PV pour défaut de titres de transports ont été dressés, dont 23 ont été directement réglés.

