Le ministre de la Justice (enfin) à La Réunion

• Ce jeudi 10 mars, le ministre de la Justice effectuera la visite du tribunal judiciaire de Saint-Denis après son arrivée à 7h45, comme l'annonçait Imaz Press dès ce mercredi. Le rendez-vous est pour 9h.

Il devrait y faire un point au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), puis au point justice, avec la projection d’un film sur la randonnée du droit de Mafate. Le ministre pourra alors échanger avec les personnels et partenaires de la juridiction entre autres. Il suivra ensuite une présentation du service affaires familiales et du service enfants, avant des échanges sur la mise en place de la réforme de la justice pénale des mineurs.



A 11h ce jeudi, Eric Dupond-Moretti est ensuite attendu au Centre pénitentiaire de Domenjod à Sainte-Clotilde.

A 16h, le ministre se rendra ensuite au tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Il y parlera de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle, avec des échanges prévus sur le thème de la justice de proximité civile (JAF/JCP) avec les magistrats, les fonctionnaires du service, juristes assistantes et le greffe recrutés en juillet 2021. Il évoquera la justice de proximité pénale et les violences intrafamiliales avec les magistrats, fonctionnaires et agents contractuels du service.

• Ce vendredi 11 mars, Eric Dupond-Moretti se rendra à l'Unité éducative d'activité de jour (UEAJ)située à Sainte-Clotilde, pour une visite de l'unité et une présentation de ses ateliers et de ses actions. Une présentation des actions parentalités mises en oeuvre par le milieu ouvert lui sera faite par le directeur, la psychologue et une éducatrice de milieu ouvert, suivie d'une présentation des actions de santé menées sur l'île avec les partenaires de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), notamment l'équipe mobile ELIAS (équipe de liaison et d'intervention auprès des adolescents en souffrance). Le travail réalisé avec les familles d'accueil par les professionnels de l'hébergement (cadre, éducateur et psychologue) et deux familles d'accueil lui sera aussi expliqué. Une présentation enfin sera faite sur la manifestation sportive organisée par la PJJ "Trophée Sport Pei" réunissant chaque année 40 jeunes.

En fin de matinée, le ministre assistera à une cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme sur le Parvis des Droits de l'Homme, à Champ Fleuri (Saint-Denis).

- Appel au boycott -

Ce jeudi, le syndicat de la magistrature a appelé au boycott de la visite, estimant que le Garde des Sceaux fait preuve de "mépris" : les magistrats auraient été mis au courant de cette visite deux jours avant seulement.

Pour rappel, le Garde des Sceaux a annulé à deux reprises déjà ses visites, en décembre 2021 et en février dernier, provocant la colère du monde judiciaire réunionnais. Il est en effet attendu de pied ferme pour discuter du manque de moyens de la justice à La Réunion. A Mayotte, les dossiers concernant la violence et l'insécurité sont toujours au coeur de l'actualité, et des réponses de l'Etat sont attendues par les élus locaux.

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, devaient également se rendre à La Réunion cette semaine. Ils ont finalement annulé leur venue, notamment pour le Premier ministre, en raison du fort contexte international lié à la guerre en Ukraine.

