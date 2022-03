Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 4 heures

Emmanuel Macron, candidat à sa réélection à la présidence de la République, envisage un report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans entre 2023 et 2032. C'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a confirmé cette information des Echos ce jeudi 10 mars 2022. "Le président a toujours dit qu'il fallait qu'on travaille plus. On va avoir dans cette élection présidentielle un choix de société (...). Dans le programme de Macron, il y a aura la proposition d'allonger l'âge de la retraite. C'est une réforme de responsabilité et aussi de justice avec un minimum de 1.100 euros pour ceux qui ont une retraite complète", a-t-il expliqué ce jeudi matin sur RTL

