Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 24 minutes

Une recrudescence de passages aux urgences pour bronchiolite est actuellement observée à La Réunion : 61 passages ont été enregistrés la semaine dernière contre 31 passages la semaine précédente. La moitié des passages aux urgences a été suivie d'une hospitalisation. La bronchiolite est une maladie respiratoire virale très contagieuse, qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans. L'ARS recommande aux parents d'enfants en bas âge la plus grande vigilance et rappelle les recommandations pour prévenir la maladie et limiter la transmission du virus. (Photo d'illustration AFP)

Une recrudescence de passages aux urgences pour bronchiolite est actuellement observée à La Réunion : 61 passages ont été enregistrés la semaine dernière contre 31 passages la semaine précédente. La moitié des passages aux urgences a été suivie d'une hospitalisation. La bronchiolite est une maladie respiratoire virale très contagieuse, qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans. L'ARS recommande aux parents d'enfants en bas âge la plus grande vigilance et rappelle les recommandations pour prévenir la maladie et limiter la transmission du virus. (Photo d'illustration AFP)