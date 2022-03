BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 11 mars 2022 :



- Suspension de Sputnik et Russia Today : "comment condamner la censure de Poutine en la pratiquant soi-même ?"

- Pierrick Robert conduira la liste Fédaction - Capeb, Pascal Plante en tête de la liste Medef - CPME

- Ukraine : les combats continuent contre l'armée russe, aucun cessez-le-feu décidé

- Manquement à la déontologie : le docteur Philippe de Chazournes interdit d'exercice pour un mois

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluvieux dans l'est, ensoleillé ailleurs

Suspension de Sputnik et Russia Today : "comment condamner la censure de Poutine en la pratiquant soi-même ?"

Voilà plus de deux semaines que la guerre dure en Ukraine. Le gouvernement russe refuse d'y voir une invasion et préfère parler d'opération militaire. Des déclarations reprises au pied de la lettre par les médias pro-russes Sputnik et Russia Today (RT). Ces deux entités, financées par Moscou, sont par conséquent jugées par l'Occident comme étant "de vrais outils de propagande" dont se sert Vladimir Poutine "pour contrôler l'opinion publique". L'Union Européenne a donc voulu taper fort en interdisant ces deux médias, dont la diffusion a été suspendue. Une censure qui fait débat dans le cadre d'une guerre où la désinformation se doit d'être combattue par des contre-arguments et non simplement interdite.

Pierrick Robert conduira la liste Fédaction - Capeb, Pascal Plante en tête de la liste Medef - CPME

Les jeux sont (presque) faits pour les élections qui auront lieu à la CCIR (Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion) entre le 14 et le 27 avril 2022. Pierrick Robert conduira la liste Fédaction - Capeb et Pascal Plante sera à la tête d'une union Medef - CPME. Ces quatre organisations ne sont pas parvenues à un accord en vue d'une candidature unique. Le scrutin a lieu après que l'ex-président Ibrahim Patel (Fédaction) ait été déclaré inéligible. Une troisième liste participe à la joute électorale; Elle est conduite par Myriam Boullay, candidate malheureuse de la précédente élection (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ukraine : les combats continuent contre l'armée russe, aucun cessez-le-feu décidé

Aucune sortie de crise ne semble se présager en Ukraine, alors que les discussions diplomatiques avec la Russie n'ont rien donné ce jeudi 10 mars 2022. Le pays accuse son homologue de "crime de guerre", alors qu'un hôpital pour enfants ainsi qu'une maternité ont été bombardés à Marioupol. Trois personnes, dont une fille, y ont perdu la vie. 1.207 morts parmi les civils ukrainiens ont été comptabilisés depuis le début de la guerre selon le gouvernement, et deux millions d'entre eux ont fui le pays. Côté russe, bien qu'il soit difficile d'estimer les pertes, des responsables américains avancent que la Russie aurait perdu environ 50 véhicules militaires chaque jour depuis le début de la guerre et que le pays aurait perdu 5.000 à 6.000 hommes. Des données difficiles à vérifier. Nous sommes en direct, suivez-nous

Manquement à la déontologie : le docteur Philippe de Chazournes interdit d'exercice pour un mois

Une interdiction d'exercer d'un mois a été prononcée à l'encontre du docteur Philippe de Chazournes ce jeudi 10 mars 2022 par la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de l'ordre national des médecins. Cette sanction a été prononcée à la suite d'une plainte de l'Agence régionale de santé (ARS). Cette instance avait demandé la radiation du médecin pour "atteinte au code déontologique" en raison de ses prises de position anti-vax. L'instance disciplinaire avait examiné l'affaire le 17 février dernier

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluvieux dans l'est, ensoleillé ailleurs

Pour ce vendredi 11 mars 2022, Matante Rosina emporte son parapluie avec elle. En levant les yeux au ciel, elle remarque que le ciel est bien chargé et qu'il va apporter de la pluie de Saint-Joseph à Sainte-Suzanne. En revanche, ailleurs, le ciel est ensoleillé ce matin. Dans l'après-midi, les nuages s'emparent du ciel du Port jusquà Sainte-Marie. Les averses sont à craindre dans ce secteur.