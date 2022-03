Une petite centaine d'agents du Conseil régional se sont réunies devant la Pyramide inversée ce vendredi 11 mars 2022 au matin pour protester contre le renouvellement de certains contrats et le manque de dialogue social au sein de la collectivité. L'intersyndicale, constituée du SNUTER-FSU, de FO et de la SAFPTR, entame une grève "illimitée" à compter de ce jour.

Drapeaux flottant au vent, sono scandant des slogans militants, couleurs criardes des syndicats fièrement arborées sur les tee-shirts ou les dossards... une centaine d'agents ont fait le pied de grue devant l'hôtel de Région ce vendredi pour réclamer plus de "dialogue social", mettre fin à la "souffrance" des agents et obtenir le renouvellement de dizaines de contrats, annulé à ce stade par la présidence. L'intersyndicale débute ce vendredi une grève "illimitée".

"Les revendications sont les mêmes depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité, pour que les droits des personnels soient respectés" explique Christian Picard, secrétaire départemental de la FSU territoriale. Les instances syndicales n'ont pas été convoquées selon lui.

Il insiste sur le non renouvellement de 178 contrats d'agents, un point qui cristallise les tensions. "La présidente de Région s'appuie sur le rapport de la chambre des comptes qui dit qu'il y a un excès de personnel. On peut l'entendre mais le discours ne tient pas puisque de l'autre côté, ils sont en train de prendre de nouveaux contrats. On ne peut pas d'un côté dire : on n'a plus d'argent pour renouveler les contrats, et en prendre d'autres. Il y a une volonté de clientélisme et une politique de précarisation" fustige-t-il au micro d'Imaz Press.

Thierry Turpin, délégué de la SAFPTR Région Réunion, précise que "certains contrats se terminent le 27 mars. Des agents ont été appelés dans la semaine pour 'casser la grève', on leur promet une embauche, on sait très bien que 350 à 400 agents sont partis et ne sont jamais revenus". Il espère une rencontre avec Huguette Bello, bien que celle-ci n'ait pas répondu aux demandes de réunion à ce stade.

Concernant les ressources humaines, "tout a été bafoué pour que les ateliers n'arrivent pas à terme" indique-t-il, dénonçant un climat délétère. Il donne l'exemple d'un agent s'étant plaint à Saint-Pierre de mauvaises conditions de travail, "son bourreau participait à l'atelier... comment voulez-vous dans ce cadre que l'agent puisse parler ?"

Du côté de Force Ouvrière, Sylvie Azoulay revient sur "la fin du télétravail, brutalement, au 1er janvier", une autre revendication de l'intersyndicale. Elle appelle au retour du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui ne se réunit plus. "Il y a des visites sur les sites mais on ne prend pas en compte nos considérations (celles des syndicats, ndlr), il n'y a plus de dialogue social de qualité", dénonce-t-elle. "Nous en tant qu'organisations, on entend des courriers, on alerte, et on n'a aucune réponse. Des mois après, on se demande si la mandature ne protège pas les bourreaux plutôt que les victimes !"