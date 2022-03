Ce jeudi 10 mars 2022 après-midi, les gendarmes de la Rivière-St-Louis ont opéré un contrôle vitesse sur la RN.1 A, sur le secteur de Saint-Leu / Etang Salé. En l'espace de 2 heures, 8 infractions ont été constatées parmi lesquelles 6 dépassements de la vitesse autorisée, 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants et 1 défaut d'assurance. Un pilote de deux-roues a notamment été contrôlé à 141 km/h pour 80 km/h vitesse autorisée. Son permis lui a été retiré sur le champ et sa moto a pris la direction de la fourrière.

Au cours de la soirée, de 19 heures 30 à 22 heures 30, les motocyclistes de Saint-Benoit ont réalisé un contrôle des flux sur le secteur de Sainte-Marie. Ce dispositif avait pour objectif principal la recherche des conduites addictives et des excès de vitesse, sur la R.N.2 où la vitesse est limitée à 90 km/H.



9 infractions ont été constatées parmi lesquelles : 1 conduite sous stupéfiants, - 1 conduite en état d'ivresse délictuelle 0.70 mg/l - 2 défauts d'assurance - 5 excès de vitesse Trois automobilistes et un pilote se sont vu retirer leur permis de conduire immédiatement et leur véhicule partir en fourrière administrative.



Un pilote de deux-roues motorisé a aussi été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse de 171 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée. Son permis lui a été retiré sur le champ et sa moto a pris la direction de la fourrière. "Il expliquera son inconscience devant le tribunal judiciaire dans les semaines à venir" précise la gendarmerie.