* Lundi 7 mars - Ukraine : Marioupol toujours assiégé, les pourparlers entre Ukraine et Russie reprennent ce lundi

* Mardi 8 mars - Ukraine : l'armée russe continue de bombarder les villes, l'évacuation des civils n'a toujours pas lieu

* Mercredi 9 mars - Les discothèques rouvrent le 18 mars, le masque levé dans les lieux avec pass vaccinal le 26 mars

* Jeudi 10 mars - Guerre numérique : "que ce soit la Russie ou l'Ukraine, aucun État n'est préparé à un tel chaos"

* Vendredi 11 mars - Suspension de Sputnik et Russia Today : "comment condamner la censure de Poutine en la pratiquant soi-même ?"

De nouveaux pourparlers se tiendront entre une délégation de Kiev et Moscou ce lundi, au 12ème jour de l'invasion de l'Ukraine. Les précédentes négociations étaient restées vaines. Dimanche le maire de Marioupol a essayé à deux reprises d'évacuer les civils de sa ville, sans succès... Les habitants se retrouvent pris au piège. La ville est toujours sous blocus. L'ONU a publié son dernier bilan concernant les réfugiés, faisant état de plus de 1,5 million de personnes qui ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit. Emmanuel Macron a pu échangé avec Vladimir Poutine pendant 1h45 ce dimanche. Une centaine de Réunionnais.es ont défilé dans les rues de Saint-Denis pour retour de la paix en Ukraine.

13ème jour de guerre en Ukraine ce mardi 8 mars 2022. Plusieurs grandes villes ukrainiennes ont été bombardées par la Russie, et certaines sont encerclées, mais elles restent aux mains des Ukrainiens. "L'ennemi contrôle désormais les villes de Bucha, Vorzel et Gostomel, la situation est critique" a rapporté le gouvernement ukrainien lundi dans la journée. L'évacuation des civils est toujours en suspens. Une troisième sessison de pourparlers s'est tenu lundi après-midi. Les Ukrainiens ont évoqué "certains résultats positifs" sur les couloirs humanitaires tandis que les Russes jugeaient cette session "pas à la hauteur des attentes"

Le préfet a annoncé ce mardi la suite du calendrier de désescalade. Les mesures de freinage continuent à être levées, une à une. Ainsi le 18 mars, les discothèques pourront rouvrir et les concerts debout reprendre. A partir du 26 mars, les moments de convivialité pourront reprendre ainsi que les activités de danse. A cette date, le masque ne sera plus obligatoire dans les établissements soumis au pass vaccinal. La levée de celui-ci interviendra en dernière étape, sans doute durant la première quinzaine d'avril, tout comme la levée du masque dans l'ensemble des établissements

Logiciels malveillants, désinformation, réseaux sociaux, piratage, E-bomb, bienvenue à l'heure de la cyber-guerre. Alors que les bombardements pleuvent sur l'Ukraine depuis le début de la guerre contre la Russie, une toute autre guerre a lieu en souterrain. "Les armes numériques peuvent créer le chaos, et les Etats ne sont pas préparés à une guerre d'une telle ampleur", assure Béatrice Ghorra, enseignante à l'école de guerre économique, située à Paris. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé dans une allocution ce mercredi 2 mars 2022 que "nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre que ce soit sur terre, en mer ou dans le cyberespace." Face à la multiplication des attaques numériques, le conflit russo-ukrainien s'inscrit dans une guerre 3.0 aux allures de romans de science-fiction. Pourtant, la réalité est loin d'être fictive

Voilà plus de deux semaines que la guerre dure en Ukraine. Le gouvernement russe refuse d'y voir une invasion et préfère parler d'opération militaire. Des déclarations reprises au pied de la lettre par les médias pro-russes Sputnik et Russia Today (RT). Ces deux entités, financées par Moscou, sont par conséquent jugées par l'Occident comme étant "de vrais outils de propagande" dont se sert Vladimir Poutine "pour contrôler l'opinion publique". L'Union Européenne a donc voulu taper fort en interdisant ces deux médias, dont la diffusion a été suspendue. Une censure qui fait débat dans le cadre d'une guerre où la désinformation se doit d'être combattue par des contre-arguments et non simplement interdite.