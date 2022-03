BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 12 mars 2022 :



- Ukraine : les bombardements continuent, le président ukrainien appelle l'Europe à "en faire plus" pour son pays

- Alon bougé : l'agenda des événements culturels

- Ca s'est passé cette semaine : Ukraine, bombardements, allègements, guerre numérique, désinformation

- En Afghanistan, le sacre des champions du bouzkachi sous le regard approbateur des talibans

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end venteux

Alors que des bombardements russes ont continué ce vendredi 11 mars 2022 de cibler plusieurs villes de l'est de l'Ukraine, dont Kharkiv et Marioupol, les autorités ukrainiennes ont accusé l'armée russe d'avoir frappé un hôpital psychiatrique dans la ville d'Izioum, au sud-est de Kharkiv. Le président russe Poutine a aussi annoncé que les combattants syriens qui souhaitaient rejoindre la Russie étaient le bienvenue, tout en indiquant qu'il y avait des "évolutions positives dans les discussions" avec Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté fustigé son homologue pour son appel aux Syriens, tout en demandant à l'Union européenne d'en "faire plus" pour son pays. Nous sommes en direct, suivez-nous

Cette semaine, une programmation éclectique destinée aux petits et grands, en vue des vacances. Le jeune public appréciera la déferlante Enfantillages signée Aldebert. Fédératrice, populaire, saine, intelligente, poétique, ludique, consciente et aventureuse... Les qualificatifs ne manquent pas pour ce projet amorcé en 2008, conçu initialement pour n'être qu'une parenthèse, et qui a trouvé son point culminant il y a deux ans avec une quarantaine de Zénith au taux de remplissage à la limite de l'insolence. Aldebert additionne ainsi les succès comme le Petit Poucet les cailloux. Également sur les écrans, trois films d'animation qui raviront les enfants (mais pas que !) et pour les autres, place au théâtre et aux concerts avec notamment Ousanaousava qui clôture la tournée locale de son album " Ça mon pays " sur la scène du Téat Champ Fleuri, le 18 mars.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 7 mars - Ukraine : Marioupol toujours assiégé, les pourparlers entre Ukraine et Russie reprennent ce lundi

* Mardi 8 mars - Ukraine : l'armée russe continue de bombarder les villes, l'évacuation des civils n'a toujours pas lieu

* Mercredi 9 mars - Les discothèques rouvrent le 18 mars, le masque levé dans les lieux avec pass vaccinal le 26 mars

* Jeudi 10 mars - Guerre numérique : "que ce soit la Russie ou l'Ukraine, aucun État n'est préparé à un tel chaos"

* Vendredi 11 mars - Suspension de Sputnik et Russia Today : "comment condamner la censure de Poutine en la pratiquant soi-même ?"

"Kandahaaaaar...": le speaker du stade s'époumone soudain quand le cavalier de l'équipe de bouzkachi de la province du sud de l'Afghanistan sort de la mêlée et file au grand galop vers le cercle victorieux y déposer le trophée.

Ce début de week-end commence par de petites averses de Saint-Joseph à Sainte-Marie mais cela ne dure pas. Matante Rosina prévoit une après-midi nuageuse du côté de l'ouest et du nord de l'île. De petites pluies pourraient faire leur apparition ce samedi 12 mars 2022 dans ces régions.