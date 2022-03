"Préserver" ce qui a été accordé par le gouvernement, selon Patrice Selly

Patrice Selly prend la parole. Le maire de Saint-Benoît et fondateur du parti Banians cite l'exemple d'un couple de retraités du quartier de l'Abondance à Saint-Benoît. "Ils m'ont posé la question : monsieur le maire, vous soutenez Macron, expliquez-nous pourquoi. Je leur ai rappelé qu'à Saint-Benoît les comptes étaient dans le rouge. Notre premier chantier c'était le redressement des finances et le premier partenaire, c'était le gouvernement. Sans ce soutien, des services communaux auraient été perturbés." Il salue un partenariat qui a "bénéficié au peuple de Saint-Benoît".

Le maire de Saint-Benoît et président de la Cirest, interco de l'Est, veut que "ce qui nous a été accordé [soit] préservé". Il donne également l'exemple des heurts ayant eu lieu à Bras Fusil et le soutien de l'Etat, venu sur place, et ayant donné des moyens. 5 millions d'euros vont aussi être injectés dans le GHER, via le Ségur de la Santé instauré par le gouvernement.

"Gauche, droite, centre, peu importe... Réunionnais avant tout" ajoute-t-il. Il appelle à être "au rendez-vous de l'histoire". "Il y a de plus en plus de Réunionnais aujourd'hui qui se disent : il faut garder ce que l'on a gagné et gagner encore plus. Continuons d'avancer."