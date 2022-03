Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :



RN2 - Bras Panon - Travaux de pose de corniches métalliques sur ouvrage

Sur la RN2 à Bras Panon au niveau de l'échangeur Paniandy, pour permettre la suite des travaux de pose de corniches métalliques sur ouvrage, la circulation sera interdite les nuits du lundi 14 au vendredi 18 mars inclus de 20h à 5h dans un sens ou dans l’autre en fonction de l’avancement du chantier. Une déviation sera mise en place par les bretelles de l'échangeur de Paniandy. Pour rappel, la route sera fermée cette nuit du vendredi 11 mars dans le sens Est/Nord. Par ailleurs, le passage supérieur (RN2002) sera également fermé dans les deux sens. Les déviations seront mises en place par la RN2.



RN1 - St Paul/St Leu - travaux d’entretien divers



Sur la RN1 de St Paul Rivière des Galets à St Leu échangeur des Colimaçons, travaux d’entretien divers les nuits jusqu'au jeudi 17 mars inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.



RN3 - Le Tampon - Travaux de curage de fossé et d'élagage



Sur la RN3 au Tampon entre Bourg Murat et le 17ème km, travaux de curage de fossé et d'élagage jusqu'au vendredi 18 mars. Alternat de 7h à 16h.