Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Pour ce samedi 12 mars 2022, Matante Rosina sent que le vent souffle plus fort aujourd'hui. Elle voit aussi que quelques pluies sont présentes du côté de Sainte-Rose mais cela ne dure pas. Ailleurs le soleil est généreux. Dans l'après-midi, les averses apparaissent du côté du Tampon et dans les hauts de Saint-Leu. Le littoral reste ensoleillé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

