Alors que des bombardements russes ont continué ce vendredi 11 mars 2022 de cibler plusieurs villes de l'est de l'Ukraine, dont Kharkiv et Marioupol, les autorités ukrainiennes ont accusé l'armée russe d'avoir frappé un hôpital psychiatrique dans la ville d'Izioum, au sud-est de Kharkiv. Le président russe Poutine a aussi annoncé que les combattants syriens qui souhaitaient rejoindre la Russie étaient le bienvenue, tout en indiquant qu'il y avait des "évolutions positives dans les discussions" avec Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté fustigé son homologue pour son appel aux Syriens, tout en demandant à l'Union européenne d'en "faire plus" pour son pays. Nous sommes en direct, suivez-nous (Photo AFP)

