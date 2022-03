Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après une journée calme et clémente ce samedi 12 mars 2022, "une dégradation marquée est prévue pour ce dimanche" prévient Météo France. "En effet, des averses sont attendues en cours de nuit prochaine, mais c'est en seconde partie de nuit et début de matinée que ces précipitations prennent un caractère orageux associé à de fortes intensités pluvieuses et de fortes rafales de vent sous orages. Les cumuls de précipitation seront localement conséquents notamment sur le massif du Volcan. La prudence près des rivières, ravines et bassins est donc de mise." La vigilance fortes pluies et orages entre en vigueur à minuit dans l'est, le sud-est et le sud (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

