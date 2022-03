Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

"A l'issue de la visite de Monsieur le Garde des sceaux dans les départements de la Réunion et de Mayotte, Alain Chateuneuf et Fabienne Atzori, premier président et procureure générale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, se félicitent de la concrétisation du projet de création d'une nouvelle cité judiciaire à Mayotte, tout autant que de l'ensemble des mesures annoncées pour améliorer l'attractivité et les conditions d'exercice de leurs fonctions pour les magistrats, greffiers et fonctionnaires" communique la préfecture. (Photo d'illustration AFP)

