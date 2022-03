BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 13 mars 2022 :



Environ 1.300 soldats ukrainiens et des centaines civils tués

La guerre se poursuit en Ukraine, alors que l'armée russe tente d'encercler la capitale de Kiev. A Vassylkiv, au sud de Kiev, des roquettes russes ont "complètement détruit" l'aéroport local. 12.729 civils ont été évacués ce samedi via des couloirs humanitaires, selon le président Zelensky. Environ 1.300 soldats ukrainiens et 579 civils ont été tués, selon l'ONU, et plus de 2,5 millions de personnes ont fui le pays. A Marioupol, le maire compte environ 1.582 civils tués.

"Toutes en moto" : les Réunionnaises défilent pour montrer qu'elles "conduisent leur vie"

Un défilé de motos est organisé ce dimanche 13 mars 2022, dans la continuité de la Journée internationale des droits des femmes qui avait lieu ce mardi. Ce cortège sera en effet exclusivement constitué de motardes. Les Réunionnaises veulent montrer qu'elles "conduisent leur vie". Une initiative féministe venue de l'association "Toutes en moto" qui s'exporte pour la première fois de manière officielle à La Réunion.

Une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" annoncée par Jean Castex

Une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" s'appliquera à partir du 1er avril et pendant 4 mois pour tous les Français, afin de faire face à l'envolée des prix du carburant, a annoncé Jean Castex au Parisien

Décès d'Alain Krivine, figure de l'extrême gauche et "militant jusqu'au bout"

"Emotion et chagrin". La mort samedi d'Alain Krivine, ancien chef de file du trotskisme en France, a suscité une pluie d'hommages à gauche à moins d'un mois de la présidentielle, élection à laquelle il s'était présenté à deux reprises.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps en général

En regardant dans le fond de son bocal de pâte piment, Matante Rosina voit que le temps est sensiblement identique à celui de la veille ce dimanche 13 mars 2022. Un peu de pluie au petit matin qui ne dure pas. Le soleil prend le dessus. Dans l'après-midi, les hauts se couvrent et la pluie est attendue. Sur le littoral, les nuages et le soleil se partagent le ciel. Le vent souffle en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie.