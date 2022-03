Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Vendredi 11 Mars à 16H16

En regardant dans le fond de son bocal de pâte piment, Matante Rosina voit que le temps est sensiblement identique à celui de la veille ce dimanche 13 mars 2022. Un peu de pluie au petit matin qui ne dure pas. Le soleil prend le dessus. Dans l'après-midi, les hauts se couvrent et la pluie est attendue. Sur le littoral, les nuages et le soleil se partagent le ciel. Le vent souffle en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

