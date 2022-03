Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Réunion reste dans un environnement pluvieux et instable ce dimanche 13 mars 2022 au matin, indique Météo France. Des précipitations localement marquées continuent en matinée sur les zones concernées. Associés aux pluies, des orages sont possibles avec des rafales de vent. La vigilance fortes pluies et orages est donc prolongée dans l'est, le sud-est et le sud (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

