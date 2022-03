Le week-end est une nouvelle fois, endeuillé par un accident mortel de la circulation, sur la commune de Sainte-Suzanne, relaient les gendarmes dans leur bilan des contrôles du week-end. Ce samedi 12 mars 202 à 11h45, sur la route départementale 46, dans le secteur du quartier français, le pilote d'un scooter se déporte pour une raison indéterminée sur la voie de circulation opposée et percute un véhicule léger. Le jeune trentenaire décède sur les lieux de l'accident. Les gendarmes recensent 119 infractions. Par ailleurs, 34 véhicules ont été immobilisés ce week-end dont 12 placés en fourrière. Du côté des policiers, 176 infractions ont été relevées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie et celui de la police (Photo : gendarmerie)

• Du côté des gendarmes

C’est le sixième pilote de deux-roues motorisés a perdre la vie sur les routes de l’île, depuis le début d’année 2022. En 07 jours, trois accidents mortels ont été constatées en secteur gendarmerie et les trois victimes sont des pilotes de deux- roues motorisés.



A cet effet, la plus grand vigilance doit-être de mise lors de la conduite de cette catégorie de véhicule.

• ne jamais rouler au-dessus de ses moyens et respecter le code la route (Vitesse, alcool, stupéfiants,…)

• Porter ses équipements de sécurité, unique carrosserie pour se protéger en cas d'accident (casques et gants obligatoires, blouson et chaussures montantes recommandées, gilet airbag,……. )



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R, ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 18

NOMBRE D INFRACTIONS : 119

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 16



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 20

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 06

NOMBRE de REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS : 01

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 34 dont 12 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 04

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 03

NOMBRE DE VITESSES : 63 dont 09 avec interception

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 01

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 08

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 04

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 02

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 02

NOMBRE PNEUMATIQUE USAGE : 01

NOMBRE de NUISANCE / BRUIT : 03

NOMBRE de DÉFAUT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION : 01

FAITS PARTICULIERS :

Samedi soir de 22h00 à 02h00, sur le secteur Est de l’île, les motocyclistes de la B.Mo de St-Benoit renforcés par des gendarmes mobiles de l’EGM de Baccarat, ont déployé un dispositif de contrôle des flux sur le rond-point Gillot en bordure de la R.N 2 avec pour objectif la recherche des conduites addictives. Au bilan, 10 infractions ont été constatées parmi lesquelles : 06 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 02 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 02 défauts d'assurance. 05 automobilistes ont vu leur véhicule partir en fourrière.

Dans le même temps, sur le secteur l'Ouest les motocyclistes des B.Mo de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis avec le renfort de gendarmes mobiles de l’EGM de Baccarat ont effectué un contrôle ciblant les addictions, sur l’agglomération de St-Gilles-Les-Bains. Plusieurs infractions ont été constatées dont 14 alcoolémies, 05 conduites sous l’emprise de stupéfiants et diverses infractions. 08 véhicules ont été mis en fourrière.

• Du côté des policiers

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 31 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 11 au 13 mars 2022 permettant de relever 176 infractions dont 20 délits.

-Conduite sous l’Empire d’un État Alcoolique (taux compris entre 0,78 et 1,17 mg / l d’air expiré) : 04

- défaut d’assurance : 09

- défaut de permis de conduire : 06

- refus d’obtempérer : 01

129 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 156 autres diverses contraventions au code de la route dont :

-feu rouge / stop / priorité : 12

-défaut d’équipement : 12

-défaut de contrôle technique : 17

-défaut de port de la ceinture de sécurité : 08

-usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule : 06

-excès de vitesse : 09

-défaut de brevet de sécurité routière : 05

-autres : 87