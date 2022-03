Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Dans son émission "C Jamy" sur France 5, le vulgarisateur scientifique Jamy Gourmand met La Réunion à l'honneur en parlant de son volcan, de ses saveurs locales, de son métissage... mais aussi de son récif corallien. Dans cet épisode intitulé "La Réunion, merveille de l'océan Indien", il rappelle la fragilité de cet écosystème en danger. Encore une émission tournée à La Réunion, que la Réserve naturelle de La Réunion partage et conseille pour apprendre et être sensibilisé avec pédagogie et humour. (Photo : capture d'écran France TV)

