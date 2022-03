Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

19ème jour de guerre en Ukraine ce lundi 14 mars 2022. L'invasion russe se poursuit et les bombardements russes sont incessants. Les troupes russes cernent de plus en plus Kiev et plusieurs autres villes assiégées. Plus de 2,6 millions de réfugiés sont déjà recensés par les autorités internationales. Environ Selon l'Ukraine, 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le 24 février et au moins 596 civils ont été tués, selon le décompte dimanche de l'ONU, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité. Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin. Au moins 35 personnes ont été tuées dans une frappe russe sur une base militaire ukrainienne près de la Pologne. De nouveaux pourparlers doivent avoir leu ce lundi entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine a évoqué dimanche des "avancées" dans les pourparlers, son homologue ukrainien s'est dit "content d'avoir un signal de la Russie". Suivez notre direct (Photo AFP)

