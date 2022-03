BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 14 mars 2022 :



Ukraine : les bombardements continuent, plusieurs villes assiégées, plus de 2,6 millions de réfugiés

19ème jour de guerre en Ukraine ce lundi 14 mars 2022. L'invasion russe se poursuit et les bombardements russes sont incessants. Les troupes russes cernent de plus en plus Kiev et plusieurs autres villes assiégées. Plus de 2,6 millions de réfugiés sont déjà recensés par les autorités internationales. Environ Selon l'Ukraine, 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le 24 février et au moins 596 civils ont été tués, selon le décompte dimanche de l'ONU, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité. Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin. Au moins 35 personnes ont été tuées dans une frappe russe sur une base militaire ukrainienne près de la Pologne. De nouveaux pourparlers doivent avoir leu ce lundi entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine a évoqué dimanche des "avancées" dans les pourparlers, son homologue ukrainien s'est dit "content d'avoir un signal de la Russie"

Migline Paroumanou : une artiste engagée pour la condition féminine

Migline Paroumanou est une artiste réunionnaise. Performances, sculptures et céramiques, elle exprime ses engagements à travers son art. À l'occasion de la journée internationale des Droits des femmes, elle s'est rendu au collège Henri Matisse à Bois d'Olives (Saint-Pierre) pour présenter ses oeuvres sur la condition féminine, un sujet récurrent dans sa production

"Coup de Prop" à la Ravine Blanche : 375 kilos de déchets collectés

Prop Réunion poursuit des actions de nettoyage à travers l'île. Pour sa 18ème intervention, à la Ravine blanche à Saint-Pierre, 375 kg déchets abandonnés - dont une bouée venant peut-être du Tetra Star - ont été collectés en deux heures, avec une trentaine de bénévoles du Sud de l'île. Une bonne action menée malgré le mauvais temps, relaie Prop Réunion

Grève des agents : la Région veut "un dialogue respectueux et apaisé"

Suite au mouvement de grève initié ce vendredi 11 mars 2022 par l'intersyndicale des agents de la Région, constituée du SNES-FSU, de FO et de la SAFPTR, le Conseil régional répond et demande "un dialogue respectueux et apaisé". La collectivité indique notamment qu'Huguette Bello a invité l'ensemble des syndicats à une réunion d'échanges "programmée avant la fin du mois".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Ce lundi 14 mars 2022, Matante Rosina est débordée et n'a pas eu le temps de faire ses prévisions météo. Elle pense que le soleil sera bien présent et que quelques nuages vont faire leur apparition dans l'après-midi. C'est vrai chez vous ?