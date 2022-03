Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Face à l'envolée des prix du carburant, et à moins d'un mois de la présidentielle, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce week-end une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" de carburant, à partir du 1er avril et pendant quatre mois. Une mesure qui s'appliquera aussi à La Réunion. Cette remise, qui coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État, concerne les ménages comme les entreprises et sera "valable sur tous les carburants", a précisé le Premier ministre dans une interview au journal Le Parisien.

