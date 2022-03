Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le préfet de La Réunion Jacques Billant appelle les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance à l'occasion des vacances scolaires du mois de mars. Pour rappel, 11 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année 2022. Les deux-roues sont les plus touchés avec 9 décès, dont 2 cyclistes, 2 cyclomotoristes et 5 motocyclistes précise la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

