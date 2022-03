Le syndicat Unsa Santé a déposé un préavis de grève ce mardi 15 mars qui concerne les manipulateurs radio du Chu de La Réunion. Nous sommes dans une crise sanitaire inédite qui perdure ; l'investissement au quotidien de nos manip. Ne sont pas reconnus à leurs justes valeurs, indique l'Unsa dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

En Grève et mobilisé le 15 mars 2022, Le Syndicat UNSA SANTÉ a déposé un préavis de grève concernant les manipulateurs Radio du CHU DE LA RÉUNION dénonçant au passage les attentes de ces professionnels.



Nous sommes dans une crise sanitaire inédite qui perdure ; l’investissement au quotidien de nos manip. Ne sont pas reconnus à leurs justes valeurs. L’appartenance au secteur soin plus précisément au médico-technique doivent être reconnus au travers d’une réelle prise de conscience de notre Direction et Ministre. Ce métier revêt d’une technicité de haute volée avec l’utilisation constante de différents matériels permettant d’effectuer des examens précis à des fins de diagnostic.



Le matériel utilisé : Radiographie, Scanner, IRM, Mammographie, Radio, interventionnelle, Échographie, Radiothérapie. Nos Manip. Travaillent en étroite collaboration avec les médecins radiologues, des urgences, des services, … situation pas mis suffisamment en exergue dans la prise en charge qualitative des patients et de leurs ventilations dans les secteurs d’hospitalisation (désengorgement des urgences).



Le pouvoir d’achat, les rémunérations , la reconnaissance professionnelle, l’augmentation des effectifs, les primes et indemnités, l’amélioration des conditions de travail, le besoin en formation, la hausse du point d’indice, … ; autant de sujet qui font partis des revendications demandées par nos collègues Manipulateurs Radio.



Les coups de pouces spécifiques et las mesures particulières (SEGUR) ne sont plus suffisants. La baisse du pouvoir d’achat n’est pas qu’une impression, c’est ce que nous vivons chaque jour.

"L’Unsa santé soutient la manifestation"