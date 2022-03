Quarante personnes ont été blessées, plus de 3.000 maisons détruites. "Gombe est arrivé avec plus d'intensité que le cyclone Idai, mais n'a heureusement pas eu le même impact en termes de destruction car il a rapidement perdu en puissance", a déclaré Cesar Tembe de l'INGD.

Dans la banlieue de la ville portuaire de Nacala, les maisons sont accrochées à flanc de colline, face à l'océan. Du linge sèche au milieu de tas de briques jaunes: des pans entiers de maisons se sont écroulés, a constaté un photographe de l'AFP. La plupart des toits en chaume sont troués. Un autre en tôle est à terre. Les briques qui devaient le maintenir se sont envolées avec lui. Les rafales de vent ont atteint 170 km/h, selon les instituts météo.

March 11.#TropicalCycloneGombe, which struck #Mozambique, killed 7 people. Houses and infrastructure were damaged. More than 300,000 families were left without electricity in the province of #Nampula in northern Mozambique #Gombe #CycloneGombe #climate #storm #ClimateAction #news pic.twitter.com/9Thr3Mlzv9