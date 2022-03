Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La direction générale des outre-mer lance un appel à candidature à destination de huit influenceurs européens pour un road trip dans les régions ultrapériphériques dans le but de les découvrir. Les candidats retenus pourront participer à une chasse au trésor en plus de se rendre en Guyane, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La direction générale des outre-mer lance un appel à candidature à destination de huit influenceurs européens pour un road trip dans les régions ultrapériphériques dans le but de les découvrir. Les candidats retenus pourront participer à une chasse au trésor en plus de se rendre en Guyane, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)