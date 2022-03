Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Pour ce mardi 15 mars 2022, Matante Rosina vous annonce que le temps est mitigé du côté de l'est et qu'il faut s'attendre à quelques averses. Dans l'ouest, en revanche, le soleil est au rendez-vous. Dans l'après-midi, les hauteurs sont bien arrosées et le soleil pointe le bout de ses rayons dans l'est. L'ouest se retrouve quant à lui sous la pluie. Le vent souffle toujours sur Saint-Joseph et Sainte-Marie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

