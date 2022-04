- Boutcha, les images terribles -

Le massacre perpétré dans la ville de Boutcha, ville située au nord-ouest de Kiev, marque un tournant dans la guerre en Ukraine selon certains politologues. Les images de nombreux cadavres de civils ont fait le tour du monde, soulevant l'indignation en Europe et aux Etats-Unis.

Dans des fosses communes improvisées ou au milieu des rues, les cadavres étaient partout, où les habitants ont continué dimanche à pleurer leurs morts, après le retrait des soldats russes. L'Ukraine affirme avoir retrouvé les corps de 410 civils dans la région de Kiev récemment reprise aux forces de Moscou.

Lire aussi - Autour de fosses communes ou dans la rue, Boutcha pleure ses morts après le retrait russe

Regardez cette vidéo tournée par Arnaud Comte, grand reporter à FranceTV :

Dans l'enfer de #Boutcha ! Avec @stef_guillemot, nous nous sommes rendus dans cette ville de la banlieue de #Kiev où plus de 300 corps de civils tués ont déjà été retrouvés. Des images insoutenables. "Un crime de guerre" selon l'#Ukraine @infofrance2 #France2 pic.twitter.com/6ECWUyYN1K — Arnaud Comte (@arnaudcomte) April 3, 2022

- "Crimes de guerre", "génocide" -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les dirigeants russes devaient être tenus pour responsables de "meurtres" et de "tortures". L'Ukraine a prononcé le mot de "génocide", repris ensuite par d'autres pays. "Oui, c'est un génocide. L'élimination de toute la nation et des gens (..) Et cela se passe dans l'Europe du XXIe siècle", a affirmé le président ukrainien à la chaîne américaine CBS.

Tour à tour, Washington, Paris, Berlin ou Londres ont dénoncé les "atrocités", voire les "crimes de guerre". Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a pour sa part dénoncé une "brutalité inédite en Europe depuis des décennies". "Il y a des indices très clairs de crimes de guerre" à Boutcha et il est "à peu près établi que c'est l'armée russe" qui y était présente, a quant à lui déclaré le Président de la République Emmanuel Macron sur la radio France Inter. "Les autorités russes devront répondre de ces crimes", dénonçant "dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés" a-t-il également tweeté.

"Nous allons faire tout notre possible pour que ceux qui ont perpétré ces crimes de guerre ne restent pas impunis et puissent comparaître devant les tribunaux, dans ce cas précis devant la Cour pénale internationale, pour répondre de ces cas présumés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et, pourquoi ne pas le dire également, de génocide" a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. La Pologne propose de son côté une commission d'enquête sur le "génocide" en Ukraine. Le président américain Joe Biden a déclaré lui aussi vouloir un "procès pour crimes de guerre".

La Haute-commissaire aux droits de l'homme s'est déclarée "horrifiée" par les images des corps dans la ville ukrainienne de Boutcha. "Les informations qui se font jour de cette zone et ailleurs soulèvent des questions graves et inquiétantes sur de possibles crimes de guerres et atteintes graves au droit humanitaire international et des violations graves des droits de l'homme", a-t-elle indiqué.

L'armée russe a, elle, démenti avoir tué des civils à Boutcha, assurant s'être retirée le 30 mars de cette ville et accusant l'Ukraine d'avoir fabriqué les images "à l'intention des médias occidentaux". En fin de journée ce lundi, les forces russes ont annoncé préparer une "attaque massive" contre les troupes ukrainiennes dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, selon le gouverneur Serguiï Gaïdaï.

L'Union européenne s'est dite prête à envoyer des équipes d'enquêteurs en Ukraine pour aider au recueil de preuves sur les crimes de guerre, a annoncé la présidente de la Commission européenne. La procureure générale en Ukraine annonçait sur BFM TV ce lundi soir plus de "4.000 crime de guerre" recensés à ce stade.

- Les sanctions amenées à se renforcer -

Les Occidentaux veulent désormais adopter de nouvelles mesures contre Moscou, après avoir déjà acté plusieurs trains de sanctions depuis le 24 février et le début de l'invasion russe, ciblant massivement des entreprises, des banques, des hauts responsables, des oligarques, et interdisant l'exportation de biens vers la Russie.

Lire aussi - Boutcha : Zelensky et l'Occident révoltés, vers de nouvelles sanctions contre Moscou

Les Etats-Unis vont tenter d'obtenir la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. La France, elle, va expulser 35 diplomates russes "dont les activités sont contraires à (ses) intérêts", a appris l'AFP de source proche du ministère français des Affaires étrangères.

"Plus de sanctions et d'aide de l'UE sont en chemin", a, le premier, tweeté dimanche le président du Conseil européen, Charles Michel. Emmanuel Macron s'y est dit favorable. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian veut qu'"une pression économique et internationale la plus forte possible [soit] maintenue et renforcée sur la Russie". Le Premier ministre Boris Johnson a promis sur Twitter que les Britanniques allaient "renforcer (leurs) sanctions". "Nous déciderons de nouvelles mesures entre Alliés dans les prochains jours", a avancé de son côté le chancelier allemand Olaf Scholz, assurant que "le président Poutine et ses soutiens en subiront les conséquences".

La pression porte ainsi notamment sur les hydrocarbures, importante ressource financière pour la Russie. Dès samedi, les Etats baltes avaient annoncé la cessation de leur importation de gaz russe, et le président lituanien Gitanas Nauseda, avait appelé le reste de l'UE à les suivre. Washington a interdit l'importation de pétrole et de gaz russes peu après l'invasion de l'Ukraine, mais pas l'UE qui s'approvisionnait en Russie à hauteur de 40% environ en 2021.

www.ipreunion.com / [email protected] avec AFP